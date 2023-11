Lula antecipa reunião com líderes do Senado, às vésperas de votação da Reforma Tributária

O encontro vai acontecer às vésperas da votação da proposta de Reforma Tributária na Comissão de Constituição e Justiça do Senado

RENATO MACHADO

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu antecipar para o início da noite desta segunda-feira (6) uma reunião com líderes de bancadas aliadas do Senado Federal.

O encontro vai acontecer às vésperas da votação da proposta de Reforma Tributária na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A proposta é uma das principais apostas da equipe do ministro Fernando Haddad (Fazenda).

O governo sofreu uma derrota recente no Senado, com a rejeição do nome de Igor Roque para a DPU (Defensoria Pública da União). Por isso, Lula tem dito que pretende reforçar sua atuação na articulação política e tem buscado se reaproximar do Senado.

Em café da manhã com jornalistas, há duas semanas, Lula assumiu parte da culpa pela derrota, alegando que não teve tempo para entrar na articulação política pela aprovação do nome.

Lula faria nesta quarta-feira (8) uma reunião do Conselho Político da Coalizão, dessa vez com as lideranças aliadas no Senado.

Na terça-feira (31), o presidente realizou o mesmo evento, mas estiveram presentes apenas presidentes de legendas aliadas e as lideranças da Câmara dos Deputados.

Interlocutores no Palácio do Planalto afirmam que o encontro desta segunda-feira não vai caracterizar uma reunião do Conselho Político da Coalizão, apenas um evento com os líderes.

Na noite de sexta-feira, o mandatário recebeu no Palácio do Planalto o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Na sequência o mandatário foi para o Palácio da Alvorada e recebeu Haddad, para tratar dos temas discutidos com Pacheco.