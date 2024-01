Leilões de imóveis 2024: especialista explica todos os detalhes para conseguir uma boa oportunidade

Ana Carolina Osório, traz detalhes importantes e elenca sete pontos para ajudar na compra de imóvel extrajudicial

Os leilões de imóveis promovidos por instituições bancárias são uma boa oportunidade para quem deseja adquirir apartamentos, casas e lotes com valores inferiores aos do mercado imobiliário. Também conhecidos como leilões extrajudiciais, esse formato de negócio ocorre diante da falta de pagamento de financiamento imobiliário por um comprador, em que o próprio imóvel adquirido pelo consumidor serve de garantia para pagamento do financiamento.

A advogada especialista em Direito Imobiliário Ana Carolina Osório descreve as condições que levam um imóvel a ser leiloado. “Em caso de não pagamento de 3 parcelas do financiamento imobiliário, o banco deverá promover a venda do imóvel em leilão, em duas datas distintas, sendo que na primeira o imóvel deve ser vendido pelo valor de mercado e, na segunda data, o valor mínimo para compra corresponde ao valor da dívida do financiamento. Quanto menor a dívida frente ao valor de mercado, maior será o desconto”, explica.

O leilão da Caixa Econômica Federal já tem data marcada para o dia 2 de fevereiro e contará com cerca de 280 oportunidades.

Para a especialista Ana Osório é possível encontrar excelentes oportunidades, tanto para moradia, quanto para investimento, mas alerta que é preciso analisá-las com bastante cautela. “Engana-se quem pensa que basta analisar o desconto ofertado pelo banco para a venda do imóvel. Existe um passo a passo que precisa ser observado antes da participação em leilão”, completa.

Confira a seguir sete pontos importantes antes de comprar um imóvel nos leilões extrajudiciais, segundo a especialista em direito imobiliário: