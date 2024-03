Leilão de itens de luxo tem lances a partir de R$ 1,5 mil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos, irá leiloar mais de 100 artigos de luxo, incluindo bolsas de grife, quadros de pintores famosos, joias e relógios.

Lances mínimos variam entre R$ 1,5 mil e R$ 382,2 mil. O leilão eletrônico está sendo realizado entre os dias 26 de março até 17 de abril. Os itens estão disponíveis para lances na página do Leiloeiro Público Oficial Renato Guedes (alguns dos itens podem ser conferidos aqui), segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

79 bolsas de grife estão disponíveis para os lances dos interessados. Entre as marcas de luxo estão Chanel, Christian Dior, Gucci, Louis Vuitton, Prada e Hermès. O leilão também conta com 16 obras de artes de pintores como Cícero Dias, Carlos Scliar, Manoel Santiago, Manabu Mabe, Orlando Teruz, Sílvio Pinto, Heitor dos Prazeres, Carybé e Roberto de Souza.

Leilão tem sete joias com diamantes. Elas são das marcas de luxo Cartier e Bulgari. Um relógio da Cartier Swiss, com liga metálica com predominância de ouro e cravejada de diamantes.

Interessados poderão visitar e examinar as bolsas e quadros presencialmente. Os endereços, período e horários para cada um dos lotes podem ser conferidos no anexo do edital de leilão (confira aqui). “As joias e o relógio poderão ser examinados no site Leiloeiro Público Oficial, que possui documentos que comprovam a originalidade e autenticidade do acessório”, informou o ministério.

Bens apreendidos são da “Operação Voto Vendido”, da Polícia Federal. A ação investiga crimes de corrupção, contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro.