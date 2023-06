Juros: Taxas curtas e médias ficam de lado à espera do Copom; longas caem com exterior

O mercado esteve de olho também no ambiente internacional e na tramitação do arcabouço fiscal no Senado

O compasso de espera pela decisão do Copom nesta noite resultou em movimentos laterais nos juros futuros de curto e médio prazos, mas a ponta longa se firmou em queda à tarde. Com a expectativa de manutenção da Selic em 13,75% para hoje consolidada há semanas, o foco da reunião é o comunicado, mais especificamente é esperada uma flexibilização na linguagem que sinalize para o início dos cortes da taxa básica no segundo semestre. O mercado esteve de olho também no ambiente internacional e na tramitação do arcabouço fiscal no Senado.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 fechou em 13,03% (máxima), de 12,993% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2025 encerrou em 11,11%, de 11,07% ontem no ajuste. A do DI para janeiro de 2027 terminou em 10,50%, de 10,53%, e a do DI para janeiro de 2029 em 10,80%, de 10,88%.

Na sequência da trajetória vista já nas últimas sessões, as taxas tiveram oscilações discretas até os vértices intermediários, mais sensíveis à expectativa para a política monetária, na medida em que o mercado vê como bem precificada a chance de que o colegiado suavize o tom. Há expectativa pela retirada ou modificação do trecho presente no comunicado de maio em que o comitê afirmava que “apesar de ser um cenário menos provável, não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado”.

“O que temos hoje é um ajuste fino do mercado para o Copom, com o mercado precificando menos o exterior”, afirma o economista Rafael Rondinelli, do Banco Modal. Ele lembra que desde a última reunião uma série de variáveis evoluiu para atender aos pré-requisitos para a abertura do ciclo de distensão monetária. Os índice de inflação ao consumidor e também no atacado recuaram e mostraram melhora em sua composição, as expectativas de inflação tanto no Boletim Focus quanto nas implícitas das NTN-B caíram para este e os próximos anos, recuaram ainda os preços de commodities e o câmbio se valorizou.

Por fim, o cenário fiscal está mais equilibrado com o avanço na tramitação do texto do arcabouço fiscal no Congresso. O texto passou pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), como esperado, e não se descarta que seja votado ainda hoje em plenário.

Neste dia do Copom, integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o chamado “conselhão”, aproveitaram para reforçar o coro pela abertura do ciclo de cortes da Selic. Em carta aberta, pediram aos diretores o início da queda dos juros no País. “É hora de baixar os juros para retomar a atividade econômica, gerar emprego e renda. É urgente uma política monetária adequada”, diz o documento.

Mas o economista-chefe da Blue3 Investimentos, Roberto Simioni, afirma que para esta reunião o consenso é de que não haja qualquer alteração na Selic, “uma vez que na semana que vem ocorrerá uma reunião muito mais estratégica, que é a do Conselho Monetário Nacional (CMN)”. Na pauta, estará a definição da meta de inflação para 2026 e possibilidade de também se rever para cima as já fixadas para 2024 e 2025, além da possibilidade de ser discutida a proposta de alteração do atual modelo de ano-calendário para um modelo de meta constante no tempo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Do exterior, os mercados adotaram postura defensiva pela manhã após dado de inflação acima do esperado no Reino Unido e da afirmação do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, na Câmara dos EUA que pode fazer sentido elevar mais os juros, apesar de indicar que o ritmo poderá ser mais moderado. À tarde, os yields dos Treasuries viraram para baixo, em meio a leilão de T-Bonds e declarações do presidente da distrital do Federal Reserve (Fed) em Atlanta, Raphael Bostic, o que aliviou as taxas locais nos contratos com vencimento de 2029 em diante. Bostic indicou apoio à manutenção dos juros no nível atual (entre 5,00% e 5,25%) pelo restante deste ano, em um esforço para evitar dano significativo à economia dos Estados Unidos.

Estadão conteúdo