Juros futuros avançam com IPCA mais forte e incerteza fiscal

As taxas de juros futuros abriram em alta nesta quinta-feira, após a divulgação do IPCA, que voltou à trajetória de inflação. O índice avançou 0,59%, acima do teto de 0,54% das estimativas na pesquisa Projeções Broadcast.

A alta das taxas também decorre das incertezas quanto ao quadro fiscal em 2023. Agora, os investidores ficam atentos às palavras de diretor Política Econômica do Banco Central, Diogo Abry Guillen: “a caracterização que temos do cenário externo é adversa e volátil continua válida. Temos visto aceleração da inflação globalmente”, disse há instantes.

Às 9h11, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 apontava taxa de 13,27%, de 13,05% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 estava em 12,38%, de 12,02%, e o para janeiro de 2027, em 12,31%, de 11,90%.

Estadão Conteúdo