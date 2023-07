Juros curtos fecham com viés de alta e longos, de queda, enquanto dólar para agosto cai 0,93%

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 encerrou em 12,845%, de 12,812% ontem no ajuste

Os juros futuros fecharam a terça-feira, 11, com viés de alta nas taxas curtas, enquanto as longas terminaram em queda, renovando mínimas nos últimos minutos da sessão. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 encerrou em 12,845%, de 12,812% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2025 fechou a 10,75%, de 10,74% ontem. O DI para janeiro de 2027 terminou com taxa de 10,12%, de 10,15% ontem no ajuste.

As mínimas coincidiram com declarações do diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, dadas há pouco no Fórum Anual de Economia e Cooperativismo de Crédito, em Anápolis (GO). “Não está dove, mas não é um discurso pesado para um diretor que estava no time da parcimônia”, afirma um economista, lembrando que Guillen é tido como um dos falcões do Copom e não tem “dado um puxão de orelha” por causa da inflação de hoje, referindo-se ao IPCA de junho, de -0,08%, levemente acima da mediana das estimativas (-0,10%) e com inflação de serviços pressionada.

No câmbio, o dólar futuro fechou em baixa de 0,93%, aos R$ 4,8705, nos contratos para liquidação em 1º de agosto.

Estadão conteúdo