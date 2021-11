JBS confirma compra de produtora de salmão na Austrália

A JBS vinha sofrendo oposição de alguns acionistas da Huon, que eram contra a operação, mas o desfecho foi positivo para a empresa

Clayton Castelani

A JBS anunciou nesta quarta-feira (3) ter recebido a aprovação final do Tribunal Federal da Austrália para a compra da produtora de salmões australiana Huon Aquaculture. O negócio concretiza a entrada do frigorífico no ramo da aquicultura.

Fundada em 1986 como uma empresa familiar e listada na Bolsa da Austrália em 2014, a Huon possui fazendas marítimas de salmões e trutas nos estados de Queensland e da Tasmânia. Atualmente, emprega mais de 700 funcionários, segundo o site da empresa.

A JBS vai adquirir 100% das ações da Huon em 17 de novembro, de acordo com fato relevante divulgado ao mercado. O valor de mercado da companhia australiana é superior a US$ 300 milhões (R$ 1,7 bilhão). A JBS vinha sofrendo oposição de alguns acionistas da Huon, que eram contra a operação, mas o desfecho foi positivo para a empresa, avaliou Sérgio Berruezo, analista de research da Ativa Investimentos.

Às 13h36, as ações da JBS (JBSS3) caíam 0,65%. A queda, porém, não está relacionada à aquisição da Huon, segundo Berruezo. “O setor de frigoríficos subiu bastante mesmo com a Bolsa brasileira caindo, pois o desempenho dessas empresas tem uma dependência grande dos Estados Unidos, que está indo bem, e o dólar em alta ajuda ainda mais a geração de caixa!”, diz. “O que há é uma realização de lucros normal em um momento de queda da Bolsa brasileira”, afirma Berruezo. “Considero a operação [de compra da Huon] positiva.”

Na divulgação da assinatura do acordo de compra, em agosto deste ano, o presidente-executivo global da JBS, Gilberto Tomazoni, afirmou que o negócio era uma “aquisição estratégica, que marca a entrada da JBS no negócio de aquicultura”, afirmou. “Vamos repetir o que fizemos anteriormente com frango, suínos e produtos de valor agregado, para deixar nosso portfólio ainda mais abrangente”, disse Tomazoni.