Janet Yellen promete apoiar agenda brasileira e financiamentos na Amazônia

Na semana passada, o secretário de Estado dos EUA informou ao presidente Lula que o país estuda realizar novo aporte no fundo da Amazônia

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirmou que a Casa Branca está comprometida em combater as mudanças climáticas, incluindo por meio de apoio financeiro aos países emergentes e em desenvolvimento, e prometeu apoiar a agenda do Brasil em 2024 na presidência do G20, o grupo dos países mais ricos do mundo.

“Vou falar aqui no Brasil com minhas contrapartes de formas de fortalecer cadeias de suprimentos e sobre assuntos de cooperação relacionados à Amazônia”, afirmou Yellen. Na semana passada, em visita ao Brasil, o secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, informou ao presidente Lula que o país estuda realizar novo aporte no fundo da Amazônia.

“Estamos trabalhando para apoiar mercados emergentes em diferentes iniciativas, de investimento ecológico, incluindo por meio de reestruturação e evolução de emissões de carbono”, disse Yellen a jornalistas em entrevista na Sala São Paulo, na capital paulista. Ela citou a cooperação dos EUA com países como a África do Sul, para estimular o financiamento privado a projetos de infraestrutura verde.