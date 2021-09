Jac lança o e-JS1, o carro elétrico mais barato do país

O e_JS1 é um projeto feito em parceria com a Volkswagen na China e tem porte de Fiat 500 e Mini S E, mas muito mais barato

Fernando Pedroso

São Paulo, SP

A Jac Motors apresentou nesta semana o e-JS1, o carro elétrico mais barato disponível no país.

Por R$ 149.990 não se pode chamar o carro de popular, mas é uma porta de entrada para o mundo dos movidos a eletricidade.

O e_JS1 é um projeto feito em parceria com a Volkswagen na China e tem porte de Fiat 500 e Mini S E, mas muito mais barato, apesar ser menos refinado.

O interior tem aparência mais simples, porém descontraído, com detalhes que remetem à cor da carroceria, que pode ter os chamativos verde ou rosa. Duas telas fazem o papel de painel e central multimídia.

O visual da frente remete ao Volkswagen Up! elétrico e a traseira traz pequenas lanternas quadradas. A carroceria, no entanto, vem do antigo Jac J2, que a marca já vendeu no Brasil.

O motor tem apenas 62 cv alimentado por bateria de 30 kWh. Ideal para o uso urbano, já que a autonomia não passa dos 300 km.

Segundo a Jac, o e-JS1 pode acelerar de 0 a 100 km/h em 13 segundos e atingir a máxima de 110 km/h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma recarga completa em carregador residencial demora até 5h. Em tomadas rápidas encontradas em shopings e supermercados de luxo, demora 40 minutos para chegar aos 80% da carga. O problema é que o modelo usa o padrão chinês, pouco comum.

Também dá para carregar em tomadas comuns de 110V ou 220V, mas pode demorar mais de 16h.