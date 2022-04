Inflação do tomate é de 26% em abril: veja ranking do IPCA-15

No início do ano, a produção de alimentos foi impactada pelo clima adverso no Brasil. Chuvas fortes no Nordeste e no Sudeste

Leonardo Vieceli

Rio de Janeiro, RJ Alimentos e combustíveis ficaram ainda mais caros para os brasileiros na passagem de março para abril, apontam dados do IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15) divulgados nesta quarta-feira (27) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O indicador prévio de inflação teve alta de 1,73% em abril. É a mais intensa para o mês em 27 anos. Entre os subitens que compõem o IPCA-15, o tomate registrou a maior disparada mensal: 26,17%. Melão (23,15%), cenoura (15,02%) e repolho (13,37%) vieram na sequência. No início do ano, a produção de alimentos foi impactada pelo clima adverso no Brasil. Chuvas fortes no Nordeste e no Sudeste e uma estiagem no Sul castigaram plantações diversas. Assim, geraram reflexos sobre a oferta e os preços da comida. A quinta maior inflação, segundo o IPCA-15 de abril, foi registrada pelo óleo diesel: 13,11%. A alta veio após a Petrobras anunciar, em março, um mega-aumento de combustíveis nas refinarias. A decisão da estatal foi motivada à época pela disparada do petróleo no mercado internacional, sob efeito da guerra na Ucrânia. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Conforme o IPCA-15 de abril, leite longa vida (12,21%), óleo de soja (11,47%), batata-inglesa (9,86%), brócolis (9,65%) e passagens aéreas (9,43%) completam a lista dos dez subitens com maiores variações mensais. Conforme a metodologia do IPCA-15, nem sempre os produtos e serviços com os avanços mais intensos representam as principais influências sobre o resultado. Prova disso é que o índice de abril foi pressionado especialmente pela gasolina. O combustível subiu 7,51%, gerando impacto de 0,48 ponto percentual sobre o IPCA-15. A variação da gasolina foi a 16ª maior entre os subitens. No acumulado de 12 meses até abril, a cenoura registra a maior disparada: 195%. Tomate (117,48%), abobrinha (86,83%) e café moído (65,09%) vêm em seguida. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE INFLAÇÃO DO IPCA-15 EM ABRIL, EM % Tomate 26,17

Melão 23,15

Cenoura 15,02

Repolho 13,37

Óleo diesel 13,11

Leite longa vida 12,21

Óleo de soja 11,47

Batata-inglesa 9,86

Brócolis 9,65

Passagem aérea 9,43

Couve-flor 8,71

Gás de botijão 8,09

Açaí 7,88

Feijão carioca 7,79

Pepino 7,72

Gasolina 7,51

Aluguel de veículo 6,75

Morango 6,71

Etanol 6,6

Maçã 6,1 Fonte: IBGE