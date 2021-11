Indústria sinaliza redução de financiamento para pagar 13º salário

Foi também o maior patamar da série da pesquisa. E superou o resultado de 2020, quando foi registrado pouco mais de 54%

Joana Cunha

Quase 85% das indústrias paulistas dizem que não pretendem buscar financiamento bancário para pagar o 13º salário dos funcionários neste ano, segundo a pesquisa Rumos da Fiesp e do Ciesp com 459 empresários, realizada entre os dias 4 e 29 de outubro. É o maior patamar da série histórica, iniciada em 2008.

Cerca de 60% das empresas adotaram provisionamento durante o ano para bancar o 13º. Foi também o maior patamar da série da pesquisa. E superou o resultado de 2020, quando foi registrado pouco mais de 54%.

Já entre os negócios que pretendem buscar o financiamento, o valor médio dos recursos representa 80% do total da folha de pagamento. Quase 90% delas afirmam que encontraram crédito bancário mais caro ou muito mais caro do que no ano passado. O prazo foi percebido como equivalente para cerca de 80% delas, ainda conforme a pesquisa.