Indústria diz a Guedes que prevê R$ 340 bi de investimento no próximo governo

Participaram do encontro entidades como Abit (têxteis), ABCP (cimento), Abiplast (plásticos), Anfavea (veículos) e Interfarma (farmacêuticos)

Joana Cunha

São Paulo, SP

O ministro Paulo Guedes (Economia) almoçou nesta sexta (3) com os representantes da Coalizão Brasil, o grupo representante de 12 setores industriais com o qual se reúne periodicamente, e ouviu deles que existe uma previsão de investimentos de R$ 340 bilhões a serem realizados entre 2023 e 2026 pelo conjunto dos segmentos, segundo Marco Polo de Mello Lopes, que coordena a entidade.

Além de informar o ministro sobre a possibilidade de investimento para o período que abrange o próximo mandato, entretanto, os representantes dos setores falaram de abertura comercial e lamentaram o custo Brasil.

“Nós tínhamos um acordo com o ministro de que a redução do imposto de importação teria que ser feita em sintonia com a redução do custo Brasil. Nenhum setor é contra a abertura comercial. O que a gente é contra é que essa competição seja feita de forma assimétrica. Nós colocamos ao ministro que essa última rodada de redução foi feita sem observar o acordado”, diz.

Segundo Lopes, Guedes respondeu que o atropelo provocado pelo movimento de redução do imposto de importação foi feito na emergência para tentar frear a inflação.

