​​Índice Big Mac mostra que dólar deveria custar R$ 4,10 no Brasil

Moeda brasileira está desvalorizada em relação ao dólar

O Índice Big Mac, que aponta o poder de compra de cada país, mostra que o real está 13,7% desvalorizado em relação ao dólar. Segundo o levantamento realizado em junho deste ano, a moeda norte-americana deveria estar cotada em R$ 4,10, em vez dos R$ 4,76 medidos na época.

Enquanto o consumidor pagava, em média, R$ 22,90 por um Big Mac no Brasil, nos Estados Unidos o preço do lanche é de US$ 5,58. Baseado nas diferenças do produto por pessoa, o lanche deveria custar 17,8% a menos no Brasil.

O Brasil aparece na 15ª posição dos países com maior desvalorização em relação ao dólar.

O que é o índice BIG Mac?

Criado em 1986 pela revista The Economist, o índice é um guia para saber se as moedas estão em seu nível “correto”.

Segundo o índice, o poder de compra entre os países indica que as taxas de câmbio são determinadas pelo valor dos bens que as moedas podem comprar.