INCC/Sinapi sobe 0,26% em dezembro ante 0,08% em novembro e acumula alta de 2,55% em 2023

Segundo o IBGE, o custo nacional da construção foi de R$ 1 722,19 por metro quadrado em dezembro

O Índice Nacional da Construção Civil (INCC/Sinapi), divulgado nesta quinta-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), subiu 0,26% em dezembro. O resultado sucede um avanço de 0,08% em novembro.

No ano de 2023, o índice acumulou alta de 2,55%. A taxa acumulada em 2022 tinha sido de 10,9%.

“Esta taxa é a menor desde o ano de 2014, período comparado para a série com a desoneração da folha de pagamento”, apontou Augusto Oliveira, gerente do Sinapi no IBGE, em nota oficial.

Segundo o IBGE, o custo nacional da construção foi de R$ 1 722,19 por metro quadrado em dezembro. A parcela dos materiais teve elevação de 0,27%, enquanto o custo da mão de obra subiu 0,24%.

No ano de 2023, os materiais subiram 0,06%, enquanto o custo com mão de obra avançou 6,22%. Em 2022, a parcela dos materiais tinha aumentado 10,02%, e a mão de obra, 12,18%.

Estadão Conteúdo