Inadimplência 2,5% mais alta afeta micro e pequenas empresas

De acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), feita pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), junho de 2021 foi o mês com o maior percentual de famílias endividadas no Brasil desde 2010.

A pesquisa também aponta que 69,7% das famílias brasileiras fecharam o primeiro semestre de 2021 endividadas. Isso corresponde a uma alta de 2,5% em relação ao mês de junho de 2020. Fatores como a inflação mais elevada e a redução do auxílio emergencial pesam no orçamento das famílias, de acordo com José Roberto Tadros, presidente da CNC.

Em se tratando de educação e processos financeiros, quem também sofre são as micro e pequenas empresas, além de profissionais liberais. Diferentemente de grandes empresas, estes negócios geralmente não possuem profissionais da área de finanças ou não tem contratos com assessorias de cobrança para negociar dívidas de clientes de forma eficaz, avalia Leonardo Assuane Duarte, especialista em tecnologia com 15 anos de atuação na área

Muitas empresas não possuem sequer tempo para a atividade de cobrança, uma vez que vêm trabalhando com equipes reduzidas e os gestores acabam sendo responsáveis pela operação do negócio como um todo. E isso pode ser bastante desgastante para um profissional. Por exemplo, pode ser bastante inconveniente para um psicólogo precisar ligar para seus pacientes para cobrar as consultas atrasadas e depois ter que atendê-los, pontua Leonardo.

Um CRM de cobrança é uma ferramenta para ajudar na recuperação de crédito e redução da inadimplência em PMEs. CRM é uma sigla em inglês que significa gestão de relacionamento com clientes. ‘Um CRM é uma plataforma para automatizar a comunicação com os clientes e com isso, ajuda a melhorar o relacionamento com eles. Logo, um CRM de cobrança é uma plataforma de comunicação automatizada e com foco na negociação de dívidas, pois deve permitir cálculos de multa, juros, correções, parcelamentos, acordos e entre outras coisas’, explica Leonardo

De acordo com o guru de Marketing Kotler e Fox (1998), é sempre mais barato manter clientes do que conquistar novos clientes. Novos clientes custam até 7 vezes mais caro do que manter um cliente. Portanto, faz muito sentido implementar uma ferramenta de CRM para melhorar o relacionamento da empresa com seus clientes, recuperar dívidas e possibilitar novas vendas, finaliza Leonardo.

Leonardo Assuane Duarte é especialista em TI e atua na área há 15 anos (nos últimos dez ajudando empresas a reduzir sua inadimplência), atua principalmente no desenvolvimento de softwares e gerência de times de tecnologia. Em 2019 fundou uma empresa que desenvolve um CRM de cobrança voltado para micro e pequenas empresas, bem como para profissionais liberais, oferecendo ferramentas para gestão de carteiras de cobrança.

Estadão Conteúdo