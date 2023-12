Impacto dos preços das passagens aéreas sobre inflação preocupa, diz Haddad

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O impacto dos preços das passagens aéreas sobre a inflação é motivo de preocupação, afirmou o ministro Fernando Haddad (Fazenda) nesta quinta-feira (28).

O componente pressionou o resultado do IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15) de dezembro, que acelerou a 0,40% e ficou acima das previsões do mercado financeiro.

Segundo dados divulgados nesta quinta pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o IPCA-15 fechou 2023 com alta de 4,72% no acumulado de 12 meses.

“O que está nos preocupando em relação ao IPCA é um item: as passagens aéreas. Cresceram nos últimos quatro meses 65%. Já estavam caras quatro meses atrás e agora subiram 65%”, disse Haddad.

“Não é inflação que afeta de maneira uniforme toda sociedade, mas afeta quem faz uso desse meio de transporte. Eu não sei quanto os 65% representam sobre o IPCA, mas não é de se desconsiderar”, acrescentou.

O ministro comentou o dado de inflação durante coletiva de imprensa para detalhar novas medidas econômicas, como a reoneração gradual da folha de pagamentos.

Em dezembro, 7 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados no IPCA-15 tiveram alta de preços. A maior variação (0,77%) e o principal impacto (0,16 ponto percentual) vieram de transportes. Dentro desse grupo, o subitem passagem aérea subiu 9,02% -o maior impacto individual no índice do mês (0,09 ponto percentual).