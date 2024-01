IBM amplia lucro e receita no 4º trimestre, com avanço da demanda por produtos de IA

O resultado corresponde a lucro por ação (EPS) de US$ 3,55, ou de US$ 3,87 em termos ajustados. Esse último superou a expectativa

A IBM registrou lucro líquido de US$ 3,29 bilhões no quarto trimestre de 2023, um avanço de 21% em relação ao apurado em igual período de 2022, segundo balanço corporativo divulgado nesta quarta, 24. O resultado corresponde a lucro por ação (EPS) de US$ 3,55, ou de US$ 3,87 em termos ajustados. Esse último superou a expectativa de analistas ouvidos pela FactSet, que previam EPS de US$ 3,79.

Já a receita da IBM foi de US$ 17,4 bilhões no último trimestre de 2023 – uma alta de 4%, em relação a igual período de 2022.

O CEO da empresa, Arvind Krishna, atribuiu os resultados aos avanços na área de inteligência artificial. “No quarto trimestre, aumentamos a receita em todos os nossos segmentos, impulsionados pela adoção contínua de nossas ofertas de nuvem híbrida e IA. A demanda dos clientes por IA está acelerando”, disse.

Para o ano de 2023, o lucro líquido foi de US$ 7,5 bilhões, ou de US$ 9,62 por ação em termos ajustados. A receita foi de US$ 61,9 bilhões, representando um avanço de 2% em relação ao ano de 2022.

Depois da publicação, a ação da IBM subia 5,21% no after hours em Nova York, às 18h36 (de Brasília).

Estadão Conteúdo