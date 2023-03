Haddad critica teto de gastos em encerramento de evento do BNDES

O novo arcabouço é a forma pela qual o governo do Lula vai se comprometer a estabilizar a dívida pública e equilibrar as contas do governo

Na manhã desta terça-feira (21), o ministro da Fazenda Fernando Haddad participou, de forma virtual, do encerramento de evento do BNDES que debate a agenda econômica em meio a discussão sobre o novo arcabouço fiscal.

O novo arcabouço é a forma pela qual o governo do Lula vai se comprometer a estabilizar a dívida pública e equilibrar as contas do governo. Ele deve substituir o teto de gastos, que limita o crescimento de grande parte das despesas da União à variação inflação, e que foi bastante criticado por Haddad.

“Não temos problemas geopolíticos e nossa inflação está mais controlada que no resto do mundo. Agora temos que tomar as decisões corretas”, disse o ministro.

A proposta da nova regra fiscal será divulgada após a viagem para a China. “Temos o compromisso de reestabelecer a carga tributária histórica dos últimos anos, para que então a gente tenha a base fiscal para dar sustentação aos programas e assim buscar equidade para o nosso país”, completou.

O ministro tambem lembrou que nesse primeiro semestre de governo, o foco está em definir o ‘plano de voo’. A previsão é de que, na Câmara, a votação para as novidades fiscais aconteça entre junho e julho, para que seja votado no Senado no segundo semestre.

“Nós estamos criando no Congresso um ambiente favorável, para que nesse primeiro semestre, o Brasil reencontre o caminho do desenvolvimento. No segundo semestre, o objetivo é criar essas medidas que trarão uma sustentabilidade para o governo do presidente Lula”, finalizou Haddad.