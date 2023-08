Haddad afirma que taxar offshores e ‘super-ricos’ não é ‘ação Robin Hood’

Haddad também disse que também não se trata de uma ação “Robin Hood”, em referência ao mítico personagem que roubava dos ricos

RENATO MACHADO

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira (28) que as propostas para taxar os rendimentos de fundos exclusivos e as offshores não configuram um revanchismo contra a parcela mais rica da sociedade.

A declaração de Haddad foi dada durante cerimônia no Palácio do Planalto, em que foi sancionada a proposta com nova política de valorização do salário mínimo e também a elevação da faixa de isenção do IRPF (Imposto de Renda para a Pessoa Física).

Também estava presente no evento o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

A Casa impôs resistência à tentativa do governo de incluir a taxação das offshores na medida provisória que tratou do aumento do salário mínimo.

“Muitas vezes eu vejo na imprensa isso ser tratado como uma ação Robin Hood, revanche e não é nada disso. O que estamos levando à consideração do Congresso, com muita consideração e respeito, é aproximar nosso sistema tributário do que tem de mais avançado no mundo”, afirmou.

Haddad então citou como exemplos a OCDE, o Chile e os Estados Unidos.

O ministro da Fazenda foi muito aplaudido pelos presentes ao falar em defesa das duas propostas. Depois foi cumprimentado pelos presentes no palco, entre eles o presidente Lula. Lira também cumprimentou Haddad, mas sem grande empolgação.

Nesta segunda-feira, durante a cerimônia, o presidente Lula também assinou uma MP para taxar os rendimentos de fundos exclusivos, dos chamados “super-ricos”.

O governo também anunciou que encaminhou ao Congresso o projeto de lei sobre a taxação das offshores e trusts, que prevê tributação anual de rendimentos de capital aplicado no exterior, com alíquotas progressivas de 0% a 22,5%.

De acordo com o governo, mais de R$ 1 trilhão (equivalente a cerca de US$ 200 bilhões) em ativos pertencentes a pessoas físicas está posicionado no exterior. O projeto foi enviado com urgência constitucional para a Câmara dos Deputados e tem potencial de arrecadação da ordem de R$ 7,05 bilhões em 2024, R$ 6,75 bilhões em 2025 e R$ 7,13 bilhões para 2026.