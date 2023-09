Há espaço para discutir reforma administrativa após reforma tributária, afirma Tebet

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, considera possível discutir uma reforma administrativa, desde que essa discussão aconteça depois de aprovada a reforma tributária. “Assim que aprovar a tributária, sim, podemos falar de reforma administrativa”, disse ela em entrevista à BandNews. Ela acrescentou que a discussão sobre as despesas com o funcionamento do governo precisa envolver mais do que apenas os gastos com os servidores, incluindo também maneiras de tornar a máquina pública mais eficiente com a digitalização. Leia também GDF vai pagar R$ 20,6 milhões a mais de 90 mil contribuintes do Nota Legal

‘Não vamos abdicar das nossas metas em virtude da dificuldade’, afirma Haddad

"É preciso pensar em extinção de cargos que não têm mais sentido", disse a ministra, citando como exemplo a função de datilógrafo e acrescentando que a reforma administrativa não pode penalizar o funcionário público. Durante a entrevista ela também agradeceu ao Congresso pela aprovação das medidas propostas pelo Planalto e destacou a importância dos deputados e senadores para o avanço da reforma tributária – que ainda está em discussão no Senado e provavelmente precisará voltar à Câmara dos Deputados para revisão. "A reforma tributária só está saindo porque o Congresso entende que é uma pauta de Estado", afirmou.