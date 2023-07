Guillen: Olhamos agora mais a parte da inflação de serviços

O diretor voltou a chamar atenção para a desancoragem de expectativas em prazos mais longos que, segundo ele, “nutrem” o processo de preços

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Abry Guillen, voltou a citar a dinâmica de desinflação em duas fases – uma mais maior e mais rápida que já se encerrou, e uma segunda fase – atual – mais lenta.

“Alimentos e bens industriais mostram comportamento mais benigno Olhamos agora mais a parte da inflação de serviços e dos núcleos, que têm mais inércia”, afirmou, em palestra no Fórum Anual de Economia e Cooperativismo de Crédito, em Anápolis (GO)

O diretor voltou a chamar atenção para a desancoragem de expectativas em prazos mais longos que, segundo ele, “nutrem” o processo de preços. “A expectativa é um farol para reajuste de salários e preços”, lembrou.

Citando ainda o balanço de riscos do Comitê de Política Monetária, Guillen destacou que outro ponto de preocupação para o BC é quão aberto está o hiato do produto. “O mercado de trabalho está apertado ou não, estamos sempre pensando e debatendo sobre as diversas métricas do hiato do produto”, acrescentou.

