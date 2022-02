Guedes fala sobre “compromisso do Brasil com a saúde e economia” durante reunião do G20

O ministro falou sobre vacinação, criação de empregos, recuperação fiscal, reformas estruturantes e cuidados com meio ambiente, em mensagem a ministros de Finanças e governadores de Bancos Centrais

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira (17) o compromisso que o Brasil tem com a proteção da saúde e a recuperação econômica, na primeira reunião de Ministros de Finanças e Governadores de Bancos Centrais do G20 em 2022. O encontro começou nesta quinta e termina sexta-feira (18), com reuniões em Jacarta, capital da Indonésia.

Em mensagem por vídeo, durante a sessão sobre Economia Global e Saúde, Guedes apontou os desafios da economia global, destacando iniciativas e resultados da política econômica brasileira.

O ministro também apontou dados sobre “o alto índice da população plenamente vacinada” no Brasil e ressaltou a eficácia dos programas de preservação de empregos, que contribuíram para a criação líquida de 3 milhões de vagas formais em 2021 e ajudam a explicar a trajetória de queda da taxa de desemprego no país.

Segundo Guedes, a recuperação do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro ocorreu em ritmo acelerado, o que coloca o País ao lado de apenas mais oito economias do G20 que recuperaram o mesmo nível de antes da pandemia da Covid-19.

Guedes voltou a falar do foco do Ministério da Economia na “recuperação do quadro fiscal favorável” e nas reformas estruturais, “que transformam o Brasil em economia de mercado aberta, sustentável e inclusiva de consumo massivo”. Com relação aos indicadores fiscais, comentou que o déficit primário passou de 10% do PIB, em 2020, a 0,4% no final de 2021.

Recuperação rápida

Na avaliação do ministro, os resultados fiscais superaram em muito estimativas pessimistas de uma dívida pública bruta de 100% do PIB, ao fechar o ano de 2020 em 88,6% do PIB e o ano de 2021 em 80% do PIB. Da mesma forma, lembrou ele, as despesas públicas passaram de 26% do PIB, em 2020, durante o combate à Covid-19, para 18,6% do PIB em 2021. “A economia do Brasil caiu menos do que o esperado pelos críticos, recuperou-se mais rapidamente e preservou os fundamentos de política macroeconômica responsável”, afirmou.

Paulo Guedes explicou aos ministros de Finanças e governadores de Bancos Centrais do G20 que isso foi possível porque o governo brasileiro aprovou importantes medidas estruturais – como a independência do Banco Central –, promoveu a digitalização dos serviços públicos federais e reduziu tarifas de importação. Além disso, conseguiu a aprovação da Lei de Falências, o marco legal das Startups e a redução de regulamentos desnecessários.

Atração de investimentos

O ministro acrescentou a aprovação de marcos regulatórios nos setores de óleo e gás, de saneamento, de ferrovias e de rede 5G entre as medidas que impulsionaram a recuperação da economia brasileira. Ele relatou que essas medidas atraíram a participação de investimentos privados estimados em US$ 150 bilhões para os próximos 10 a 12 anos, além de outros US$ 40 bilhões em outorgas.

Com relação ao meio ambiente, o ministro da Economia reafirmou o compromisso do Brasil com as resoluções adotadas no Acordo de Paris e na COP26. Paulo Guedes lembrou que o Brasil conta com o Programa de Crescimento Verde para implementar essas agendas.

Com informações do Governo Federal