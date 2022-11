Grupo Latam conclui processo de recuperação judicial nos EUA

Em outubro, a companhia atingiu uma malha aérea de 144 destinos em 22 países

O Grupo Latam Airlines anunciou nesta quinta-feira (3) que conclui seu processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, solicitado pela empresa em maio de 2020. Com a reorganização, a companhia ficou com US$ 2,2 bilhões em caixa e reduziu sua dívida em US$ 3,6 bilhões.

A Latam afirma que sairá do processo como um grupo mais eficiente e projeta recuperação de 85% de sua capacidade global até o fim do ano, em comparação com 2019. Em outubro, a companhia atingiu uma malha aérea de 144 destinos em 22 países. Desde 2021, adicionou dez novos destinos no Brasil e planeja operar 36 novas rotas até 2023.

O grupo também planeja aumentar de 11 para 20 aeronaves a frota da Latam Cargo, segmento de transporte de carga da companhia, e suas afiliadas em 2024.

A Latam disse, ainda, que firmou acordos com a Airbus para adquirir 87 aeronaves da família A32neo, mais eficientes no consumo de combustível, até 2029.

“Estamos satisfeitos por concluir uma transformação significativa e sair do nosso processo de reorganização com uma posição financeira fortalecida e um compromisso renovado com a excelência operacional”, disse o CEO da companhia, Roberto Alvo, em comunicado.

A Latam aderiu à recuperação judicial nos EUA (processo conhecido como Chapter 11, ou “Capítulo 11”, no país) após as restrições de mobilidade por conta das medidas de proteção contra a Covid-19 terem causado grandes prejuízos às empresas aéreas. Na época, a empresa afirmou que buscava reduzir sua dívida, acessar novas fontes de financiamento e continuar operando.

O grupo informou que realizará uma assembleia geral no dia 15 de novembro para renovar o seu conselho de administração.