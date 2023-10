Governo espera levantar R$ 93 bilhões em dez leilões de rodovias no ano que vem

“Estamos cumprindo o cronograma anunciado”, disse o ministro, que afirmou ter boas expectativas para os próximos leilões

DOUGLAS GAVRAS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O ministro dos Transportes, Renan Filho, prevê que a pasta irá realizar dez leilões no ano que vem, totalizando R$ 93 bilhões em investimentos, de acordo com apresentação feita a investidores nesta quinta-feira (19) na B3, em São Paulo.

Os lotes vão contemplar rodovias no Paraná, em Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Rondônia, contando com trechos de estradas importantes, como a BR-040, a BR-163 e a BR-262.

Renan Filho havia dito em julho que o governo deve fazer 35 concessões de rodovias até 2026. Para este ano, estão previstos o leilão da BR-381, em novembro, e o trecho da BR-040 entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, em dezembro, ambos em Minas Gerais.

Segundo o ministro, o edital da BR-040 será o último de 2023.

O ministério também prevê outras 20 licitações de novas concessões de 2025 a 2026, incluindo rodovias nos estados de Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, Maranhão, Pará, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Paraíba e Ceará.

“Estamos cumprindo o cronograma anunciado”, disse o ministro, que afirmou ter boas expectativas para os próximos leilões, após ajustes de modelagem feitos para atrair mais interessados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Estamos tentando trazer mais competição aos leilões, reduzindo gradualmente o valor dos investimentos”, afirmou. Sem dar detalhes, o ministro também disse que o governo estuda modificar a entrega de envelopes, “para que as pessoas não tenham controle de quem entregou ou não. Serão modernizações necessárias.”

Sem querer se identificar, um dos ouvintes disse que o mercado considera otimista o cronograma de 35 projetos, mas que há interesse em investimentos, caso o desenho dos contratos seja adequado.

Em setembro, a pasta fez um leilão do Sistema Rodoviário do Paraná, que teve apenas um interessado –o consórcio Infraestrutura PR, com um contrato de 30 anos e R$ 17,3 bilhões previstos em investimentos.

Com o novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), o governo prevê apresentar oportunidades de investimentos que somam R$ 280 bilhões, sendo R$ 185,8 bilhões para estradas e R$ 94,2 bilhões para linhas férreas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ministério também afirma estar desenhando novos mecanismos para reduzir os riscos e ampliar a base de investidores privados.

Nos minutos finais do encontro, o ministro conversou com a plateia, formada por investidores e foi questionado por alguns deles. A maioria disse que o contato com o ministério está mais fácil do que no governo anterior, mas também destacou excesso de burocracia com autorizações ambientais.

“O presidente Lula percebeu que só há uma alternativa, que é somar esforços e ampliar os investimentos privados e fortalecer também os investimentos públicos”, disse o ministro.

Ele também disse estar otimista com a atração de investimentos nos próximos anos. “O mundo quer investir no Brasil, até pela questão da segurança alimentar, e quer investir pensando na redução da emissão de carbono.”