Governo ‘defende’ BNDES; economistas criticam

Depois das críticas do mercado às declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na Argentina, de que BNDES vai voltar a financiar projetos de empresas brasileiras no exterior para “ajudar países vizinhos a crescer”, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência publicou nas redes sociais que “não há risco de prejuízo” nos financiamentos do banco de fomento. Economistas ouvidos pelo Estadão, porém, discordam e avaliam que a publicação traz “desinformação”.

Segundo a secretaria, “os acordos do BNDES têm garantias, seguro e há uma larga tradição de receber o que emprestou”, diz o perfil no Twitter.

“Risco sempre há”, avalia o economista-chefe da XP, Caio Megale. “Quem garante essas operações, na maioria das vezes, é o Fundo Garantidor de Exportação, que está lá no Tesouro Nacional. Se a empresa não pagar, o Tesouro paga. Pode não ter risco para o BNDES, mas tem para o País, para as contas públicas”, explica.

André Perfeito, economista-chefe da Necton, também avalia como incorreto dizer que esse tipo de financiamento não tem riscos. “Qualquer operação que acontece ao longo do tempo embute riscos. É incorreto dizer isso “, avalia.

