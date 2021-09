Fórum Econômico Mundial anuncia reunião presencial em janeiro de 2022

A reunião anual do próximo ano será o primeiro evento de liderança global a definir a agenda para uma recuperação sustentável

SÃO PAULO, SP

O Fórum Econômico Mundial de 2022 será realizado em Davos (Suíça), presencialmente, de 17 a 21 de janeiro, segundo comunicado divulgado pela organização do evento nesta quinta-feira (16). De acordo com o documento, a reunião anual do próximo ano será o primeiro evento de liderança global a definir a agenda para uma recuperação sustentável.



O progresso da cooperação no combate às mudanças climáticas, a construção de um futuro melhor para o trabalho, a aceleração do capitalismo das partes interessadas e o aproveitamento das tecnologias da quarta revolução industrial serão tópicos importantes na agenda, segundo o comunicado.



Klaus Schwab, fundador e presidente-executivo do fórum, afirma que a pandemia trouxe mudanças de longo alcance e, em um mundo cheio de incertezas e tensões, os líderes globais têm a obrigação de trabalhar juntos e reconstruir a confiança, aumentar a cooperação global e trabalhar para soluções sustentáveis e ousadas. O Fórum Econômico Mundial diz trabalhar em colaboração com autoridades suíças e organizações de saúde nacionais e internacionais para implementar medidas que sejam apropriadas e adaptadas ao contexto da pandemia.