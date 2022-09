Focus: Superávit comercial em 2022 passa de US$ 68,03 bi para US$ 66,92 bi

Os economistas do mercado financeiro reduziram a estimativa de superávit da balança comercial em 2022 de US$ 68,03 bilhões para US$ 66,92 bi

Os economistas do mercado financeiro reduziram a estimativa de superávit da balança comercial em 2022 de US$ 68,03 bilhões para US$ 66,92 bilhões, ante US$ 66,40 bilhões de um mês atrás, segundo a pesquisa Focus realizada pelo Banco Central. Para 2023, a projeção continuou em US$ 60,00 bilhões, mesmo valor esperado há quatro semanas.

No caso da projeção de déficit em conta corrente do balanço de pagamentos em 2022, a mediana passou de US$ 19,10 bilhões para US$ 25,00 bilhões, contra US$ 18,50 bilhões de um mês atrás. Em 2023, a projeção para o rombo em transações correntes variou de US$ 30,00 bilhões para US$ 30,60 bilhões. Há um mês, a expectativa era deficitária em US$ 30,00 bilhões.

Para os analistas consultados semanalmente pelo BC, o ingresso de Investimento Direto no País (IDP) será suficiente para cobrir o rombo em transações correntes nesses anos. A mediana das previsões para o IDP em 2022 continuou em US$ 60,00 bilhões, ante US$ 58,00 bilhões de um mês atrás. Para 2023, permaneceu em US$ 66,00 bilhões, de US$ 65,00 bilhões há quatro semanas.

Estadão Conteúdo