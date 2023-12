Fazenda autoriza Caixa a retomar ‘raspadinha’ Lotex em meio à busca por aumento de receitas

Portaria foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (28)

NATHALIA GARCIA

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O Ministério da Fazenda autorizou a Caixa Econômica Federal a retomar a Lotex (Loteria Instantânea Exclusiva) –popularmente conhecida como “raspadinha”.

A medida assinada pelo ministro Fernando Haddad (Fazenda) foi publicada no DOU (Diário Oficial da União) desta quinta-feira (28).

De acordo com a portaria, a autorização tem caráter transitório pelo prazo de 24 meses (dois anos), contado a partir da primeira emissão de bilhetes do produto lotérico em meio físico ou digital.

O prazo poderá ser prorrogado até o início da execução pelo operador vencedor do processo licitatório da concessão.

A Lotex é a modalidade lotérica na qual o apostador sabe se ganhou algum prêmio imediatamente, sem a necessidade de aguardar o sorteio ou a apuração do concurso lotérico.

As loterias constituem uma importante fonte de recursos para a União. A retomada da Lotex faz parte do plano do governo Lula (PT) de aumentar a arrecadação para perseguir a meta de perseguir o déficit zero em 2024.