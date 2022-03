Faturamento do comércio eletrônico sobe 11,2% em fevereiro ante fevereiro de 2021

Se comparado com o mês imediatamente anterior, janeiro, o faturamento do setor teve variação negativa de 17,14%

O volume de vendas realizadas pela internet cresceu 15,52% em fevereiro de 2022 em relação ao mesmo mês do ano passado. O faturamento do setor, por sua vez, expandiu 11,2%. Os dados, adiantados ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), são do índice MCC-ENET, desenvolvido pela Neotrust Movimento Compre & Confie, em parceria com o Comitê de Métricas da Câmara Brasileira da Economia Digital (camara-e.net)

“O faturamento online cresceu no mês, comparado ao mesmo período do ano passado, 11,20%, o que é coerente com a expectativa de termos um crescimento para 2022 de 10 a 15% do volume faturado”, afirma Gastão Mattos, responsável pela Divisão de Varejo Online da camara-e.net.

Se comparado com o mês imediatamente anterior, janeiro, o faturamento do setor teve variação negativa de 17,14%. Em contrapartida, o acumulado dos últimos 12 meses, segue em alta de 22,27%.

Janeiro

Em janeiro, o e-commerce representou 13,3% do comércio varejista restrito (que não contabiliza veículos, peças e materiais de construção). No acumulado dos últimos 12 meses, a participação do e-commerce no comércio varejista corresponde a 12,3%.

No mês em questão, a composição de compras realizadas pela internet, por segmento, mostrou equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação com 42,7% das vendas; móveis e eletrodomésticos com 28,5%; e tecidos, vestuário e calçados, com 10,4%.

Na sequência, artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos representaram 7,1%; outros artigos de usos pessoal e doméstico, 5,5%); hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, 3,9%); e, por último, livros, jornais, revistas e papelaria, com 1,9%.

Os índices mensais vêm da comparação dos dados do último mês vigente em relação ao período base (média de 2017). Para compor o índice, a Neotrust Compre & Confie coleta 100% de todas as vendas reais de grande parte do mercado de e-commerce brasileiro, utilizando adicionalmente processos estatísticos para composição das informações do mercado total do comércio eletrônico brasileiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Também são utilizadas informações dos indicadores econômicos nacionais do IBGE, IPEA e FGV. Não estão contabilizados no MCC-ENET dados dos sites MercadoLivre, OLX e Webmotors, além do setor de viagens e turismo, anúncios e aplicativos de transportes e alimentação, pois ainda não são monitorados pela Neotrust Movimento Compre & Confie.

Estadão Conteúdo