Fabrício Bloisi é o novo integrante do board de inovação da XPRIZE

Lançado em 22 de abril de 2021, a Fundação Musk, o braço filantrópico de Elon Musk e o XPRIZE lançaram o maior prêmio da história

Fabricio Bloisi, presidente do iFood, bigtech brasileira referência na América Latina, é o mais novo membro do board de inovação do XPRIZE, organização sem fins lucrativos com sede na Califórnia que busca atrair grandes ideias para incentivar P&D de ponta. Liderada pelo fundador e presidente executivo Peter Diamandis, a organização quer alavancar sua plataforma para criar e catalisar novas maneiras de resolver e aliviar os maiores desafios da humanidade, como zerar as emissões de dióxido de carbono e aumentar o conhecimento do ecossistema da floresta tropical e da biodiversidade, além de expandir o uso da inteligência artificial. A XPRIZE conta com o apoio de empresas globais como Fundação Elon Musk, Google, IBM Watson.

“Acreditamos profundamente que no futuro as empresas vão assumir um papel além dos seus negócios e vão resolver problemas da nossa sociedade e de urgência global. A tecnologia mudou a vida das pessoas, a forma como pagamos contas, como viajamos, como nos relacionamos e como nos alimentamos. Atualmente inovamos com agilidade na construção de um ecossistema sustentável para clientes, parceiros e sociedade. Agora, vamos escalar a inovação para o benefício da humanidade. Vamos promover tecnologia e inovação levando o Brasil para desenvolver pesquisas em excelência, como uma alavanca na transformação contra causas urgentes globais como remoção de carbono em grande escala e garantir um futuro mais promissor para o nosso país e para o mundo”, destaca Fabrício Bloisi, presidente do iFood.

Lançado em 22 de abril de 2021, a Fundação Musk, o braço filantrópico de Elon Musk e o XPRIZE lançaram o maior prêmio da história, totalizando mais de US$100 milhões com foco na remoção de carbono. Agora, aberta para recrutamento, a organização busca projetos de grande escala que extraiam e armazenam dióxido de carbono da Terra, reequilibrando as emissões globais. A ideia é encontrar grandes propostas que consigam remover até 1.000 toneladas de dióxido de carbono por ano de forma sustentável.

O XPRIZE Forest apoiado pelo Instituto Alana, alocou US$10 milhões para recompensar projetos de pesquisa de excelência global, para acelerar a inovação de tecnologias autônomas necessárias para a avaliação da biodiversidade e melhorar a compreensão dos ecossistemas da floresta tropical.

Além disso, destacam-se prêmios para outras grandes causas, como o XPRIZE Feed The Next Billion, que destina US$15 milhões para soluções de insegurança alimentar, e o Rapid Reskilling XPRIZE (US$5 milhões), voltado para o desenvolvimento de profissionais em situação de vulnerabilidade com foco na revolução digital. O XPRIZE Rapid COVID Testing, comprometeu US$6 milhões para desenvolver um teste de detecção COVID-19 mais rápido, barato e fácil.