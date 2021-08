Exterior, crise hídrica e dólar pressionam preço de combustíveis, diz Guedes

A primeira fonte de pressão dos preços de gasolina e similares, conforme o ministro, veio do exterior, com a elevação do valor da commodity

O ministro da Economia, Paulo Guedes, avaliou nesta quinta-feira que a alta dos preços dos combustíveis é fruto de pelo menos de três fontes de pressão. Ele informou à Comissão Temporária da Covid-19 no Senado que pedirá a governadores que colaborem com o impacto, não aumentando os impostos estaduais sobre os produtos. A primeira fonte de pressão dos preços de gasolina e similares, conforme o ministro, veio do exterior, com a elevação do valor da commodity. A segunda é a crise hídrica pela qual o País passa atualmente. A terceira é cambial, em função de questões políticas que têm elevado a cotação do dólar ante o real. “Por isso que acho que tem antecipação da campanha política”, disse. Durante a audiência, Guedes criticou a alta de impostos sobre combustíveis feita pelos Estados durante crise hídrica. “Não se pode permitir que, na crise hídrica, se aumente a cobrança de impostos”, avaliou. “Os Estados têm ICMS que incide sobre a bandeira. Isso é um absurdo”, continuou. Ele recomendou que se acabe com esse tributo e que se passe a produzir um imposto similar ao ICMS em melhores bases. Pediu que aprovassem o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) dual. O ministro criticou a imprensa por ter supostamente tirado de contexto sua avaliação de que há uma crise hídrica no País e que se soma à de combustíveis. “A crise de combustíveis está aí, é uma realidade. A crise hídrica é algo que não controlamos. Temos que enfrentar a crise de frente”, afirmou o ministro da Economia. Guedes disse que pedirá aos governadores que não subam o imposto relativo à mudança de bandeira. “Vão faturar em cima da crise, aumentar a arrecadação”, recriminou. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Leia também Governo não trabalha com probabilidade de MP 1045 caducar, diz secretário

‘Sigo na trincheira da civilização e do pensamento’, diz Alê Youssef

Líder do PT envia cartas a OEA e Banco Mundial questionando vídeo dos irmãos Weintraub

Pedido de impeachment de juiz tem ‘roupagem de ameaça’, critica Fux

Em nota, Bancada da Bala repudia quarentena para policiais se candidatarem Estadão Conteúdo