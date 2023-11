EUA: Yellen nega impacto de ataque cibernético a banco chinês no mercado de Treasuries

Em coletiva de imprensa, Yellen informou que discutiu o assunto em reunião com o vice-primeiro-ministro chinês He Lifeng

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirmou nesta sexta-feira, 10, não ter identificado impacto do ataque cibernético ao Banco Industrial e Comercial da China (ICBC) no mercado de Treasuries.

Em coletiva de imprensa, Yellen informou que discutiu o assunto em reunião com o vice-primeiro-ministro chinês He Lifeng, na Califórnia. “Estamos trabalhando bem próximo dos chinesas, da empresados reguladores nos Estados Unidos, do governo Federal, do FBI e da agência de cibersegurança para lidar com isso”, afirmou.

Para Yellen, o episódio demonstra a importância de se manter uma comunicação direta com os chinesas, apesar de tensões bilaterais

A secretária disse também que Pequim enxerga a desvalorização recente do yuan como um risco que pode exacerbar saídas de capital e comentou que não sabe se o governo está intervindo no mercado. “Não seria surpreendente se China estivesse vendendo Treasuries para aliviar pressão”, ressaltou

Yellen reconheceu a “pressão incomum” na ponta longa dos Treasuries. De acordo com ela, o Tesouro vinha aumentando a emissão de dívida no setor longo da curva, mas desacelerou no trimestre. “Isso parece ter tido impacto favorável”, comentou.

Estadão Conteúdo