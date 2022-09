EUA: CPI sobe 0,1% em agosto ante julho e núcleo acelera para alta mensal de 0,6%

O CPI dos Estados Unidos subiu 0,1% em agosto ante julho, segundo dados com ajustes sazonais publicados hoje pelo Departamento do Trabalho

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,1% em agosto ante julho, segundo dados com ajustes sazonais publicados hoje pelo Departamento do Trabalho. O resultado contrariou a mediana de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, de queda de 0,1% no mês passado.

Apenas o núcleo do CPI, que exclui os voláteis preços de alimentos e energia, avançou 0,6% na comparação mensal de agosto, bem acima do consenso do mercado, que apontava para acréscimo de 0,3%.

Na comparação anual, o CPI dos EUA subiu 8,3% em agosto, desacelerando em relação ao ganho de 8,5% de julho, mas acima das expectativas, de alta de 8,0%.

Já o núcleo do CPI teve incremento anual de 6,3% em agosto, acelerando em relação a julho e igualmente acima da projeção de analistas, de aumento de 6,1%.

Os juros futuros abriram perto da estabilidade, adotaram viés de alta em seguida e há pouco renovaram máximas em reação ao CPI americano mais forte que o esperado. O índice subiu 0,1% em agosto, contrariando estimativa de queda 0,1%. O núcleo subiu 0,6%, superando estimativa de 0,3%. Há pouco o CME Group apontava 88% de chance de alta de 75 pontos-base dos juros dos EUA este mês, de 86% antes do dado. Às 9h34, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 subia a 13,13%, de 12,99% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 avançava para 11,89%, de 11,72%, e o para janeiro de 2027 ia para 11,51%, de 11,31% no ajuste de ontem.

Após a surpreendente alta do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos em agosto, o mercado financeiro passou a precificar 22% de chance de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) suba juros em 100 pontos-base na semana que vem. O número consta na plataforma de monitoramento do CME Group.

Antes do dado, a ferramenta não indicava possibilidade de elevação de um ponto porcentual e o cenário de avanço de 75 pontos-base chegava a 90%. Depois do dado, a probabilidade de alta de 0,75 ponto porcentual caiu a 78%.

