Estudantes podem pedir renovação de contrato do Fies pelo app

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Caixa Econômica Federal passa a oferecer a partir deste sábado (30) a renovação do contrato do Fies, programa de financiamento estudantil para a educação superior, no aplicativo Fies Caixa.

Segundo o banco, a nova funcionalidade vai beneficiar mais de 253 mil estudantes.

Conforme as regras do programa, os contratos entre os alunos e a Caixa devem ser aditados semestralmente. A renovação é iniciada pela instituição de ensino e deve ser validada, em seguida, pelo estudante.

A validação da renovação pelo app vai estar disponível para contratos assinados a partir de 2018. A confirmação do procedimento será feita na opção “Aditamento”.

Antes, a renovação só era possível pela plataforma sifesweb.caixa.gov.br ou em agências do banco.

O download do aplicativo Fies Caixa pode ser realizado gratuitamente nas plataformas Android e iOS.