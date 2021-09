Energia: Governo cria nova bandeira e conta deve aumentar

A nova bandeira foi cobrada com o objetivo de cobrir os custos das usinas termelétricas, que teve o uso aumentado por causa da crise hídrica

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou, nesta terça-feira (31), a criação da “bandeira de escassez hídrica”, que terá valor de R$ 14,20 a cada 100kW/h consumidos. A nova cobrança deverá começar já nesta quarta-feira (1°) e durar até 30 de abril de 2022.

“Assim, tendo em vista o déficit de arrecadação já existente, superior a R$ 5 bilhões, e os altos custos verificados, destacadamente de geração termelétrica, foi aprovada determinação para que a ANEEL implemente o patamar específico da Bandeira Tarifária, intitulado ‘Escassez Hídrica’, no valor de R$ 14,20/kWh, com vigência de 1° de setembro de 2021 a 30 de abril de 2022”, informou o governo federal por meio de nota.

A nova bandeira foi cobrada com o objetivo de cobrir os custos das usinas termelétricas, que teve o uso aumentado por causa da crise hídrica. Desde junho, a tarifa que está sendo cobrada é a “bandeira vermelha” patamar 2, que adiciona R$ 9,49/kWh no final da conta e, até então, era a mais alta.

Com a nova bandeira, a conta de luz deve aumentar 6,78%. Os cidadãos que utilizam a tarifa social não terão alteração na cobrança. “Quem paga essa bandeira são todos os consumidores do estado cativo de distribuidoras. Com exceção do estado de Roraima e dos consumidores inscritos nos programas sociais, que pagam tarifa social do governo”, informou André Pepitone, diretor-geral da Aneel.