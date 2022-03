Emprego e faturamento na indústria iniciaram 2022 com novas altas

Os Indicadores Industriais de janeiro indicam que as contratações ganharam novo fôlego. O faturamento acumula alta nos últimos três meses, mas segue abaixo do registrado no primeiro semestre de 2021

Os Indicadores Industriais, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), mostram que o emprego industrial e o faturamento real das empresas iniciaram 2022 em alta. Esses dois indicadores sobem desde novembro de 2021. O emprego industrial aumentou 0,1% em janeiro de 2022 frente a dezembro de 2021, na série dessazonalizada. Com a revisão para cima dos resultados de novembro de 2021 e de dezembro de 2021, o emprego passa a acumular alta de 0,5% nos últimos três meses.

“Trata-se de uma nova tendência de alta após ter mostrado estabilidade nos três meses anteriores (de agosto a outubro de 2021). O emprego havia mostrado forte alta na primeira metade de 2021; com isso, o emprego industrial mostra alta de 3,7% em janeiro de 2022 na comparação com janeiro de 2021”, explica o gerente de Análise Econômica, Marcelo Azevedo.

O faturamento, por sua vez, acumula crescimento de 6,6% entre novembro de 2021 e janeiro de 2022. No entanto, segue abaixo do registrado em todo o primeiro semestre de 2021 e 5,2% abaixo do registrado em janeiro de 2021.

Apesar disso, a Utilização da Capacidade Instalada (UCI) completou sete meses consecutivos de queda. Após atingir 82,3% em junho de 2021, a UCI mostrou queda ao longo de todo o segundo semestre de 2021 e se manteve em queda no primeiro mês de 2022. As horas trabalhadas na produção seguem em patamar superior ao do início de 2021 e de antes do início da pandemia. E a massa salarial, em janeiro de 2022, registrou alta pelo terceiro mês consecutivo, acumulando crescimento de 5,7%.