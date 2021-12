Economia do Japão opera em tendência positiva, apesar da pandemia, diz BoJ

A instituição destaca que ainda há incertezas decorrentes de gargalos na cadeia produtiva e variantes do coronavírus

A economia japonesa opera em tendência positiva, apesar da situação “severa” causada pela pandemia, avalia o Banco do Japão (BoJ) em sumário de opiniões referente à mais recente reunião de política monetária, divulgada nesta segunda-feira, 27.

A instituição, que manteve juros inalterados, mas iniciou o processo de retirada de estímulos, destaca que ainda há incertezas decorrentes de gargalos na cadeia produtiva e variantes do coronavírus, mas que a recuperação econômica tem se intensificado, impulsionada pela melhora no sentimento do consumidor. “A economia do Japão deve se recuperar com a pressão descendente proveniente da covid-19 no consumo de serviços e à medida que efeitos das restrições do lado da oferta diminuem”, prevê.

A autoridade monetária defende ainda a aceleração do processo de vacinação no mundo, com objetivo de evitar o surgimento de novas cepas, que reduzem a confiança de consumidores.

Sobre inflação, o BoJ lembra que o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) continua estagnado, mas deve “subir moderadamente” no curto prazo, devido à escalada dos custos de energia.

Nesse cenário, o BoJ concluiu que deve encerrar o programa emergencial de compras de títulos corporativos, embora considere que um “prematuro” aperto da política monetária poderia ser prejudicial. “Se a situação econômica mudar significativamente devido ao curso da pandemia, pode tornar-se necessários para o Banco dar respostas de política que vão além de facilitar financiamento corporativo”, ressalta.

Estadão Conteúdo