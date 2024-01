Durigan defende celeridade na aprovação de PLs no Congresso

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, defendeu nesta segunda-feira, 22, a celeridade da aprovação de projetos de lei em andamento no Congresso Nacional. “Precisamos avançar ainda mais nas aprovações dos projetos de leis que foram enviados ao Congresso Nacional para que a gente consiga mostrar um pouco no G20 deste ano, na COP no ano que vem, o quanto a gente está gerando emprego, desenvolvimento e conhecimento numa nova matriz de economia verde”, disse, durante evento de lançamento do programa Nova Indústria Brasil realizado no Palácio do Planalto.

O número dois da Fazenda disse que a pasta tem apoiado ativamente a política industrial do País em construção com ministérios e o BNDES.

Durigan ainda destacou um conjunto de esforços, além de índices de sucesso do governo que, segundo ele, tem permitido o País avançar na área econômica e retomar investimentos com olhar voltado à transição ecológica.

“A taxa de câmbio brasileira hoje é menos volátil”, afirmou Durigan. “Com alguma dificuldade, os juros também têm diminuído, o que tem sido bem recebido por todos, em especial pelo setor produtivo”, pontuou o secretário, acrescentando que no ano passado a balança comercial teve bom desempenho e o País uma melhor avaliação por agências de risco.