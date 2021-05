Dono da Louis Vuitton ultrapassa Bezos e se torna a pessoa mais rica do mundo

Segundo a revista, o patrimônio de Arnault, que era de US$ 76 bilhões em março de 2020, teve um aumento de mais de US$ 110 bilhões em um pouco mais de um ano

O bilionário francês da moda Bernard Arnault se tornou a pessoa mais rica do mundo, com patrimônio líquido estimado em US$ 186,3 bilhões – o que o coloca US$ 300 milhões acima de Jeff Bezos, fundador da Amazon, que tem cerca de US$ 186 bilhões, e de Elon Musk, da Tesla,com US$ 147,3 bilhões. O levantamento da revista Forbes foi divulgado nesta segunda-feira, 24.

Segundo a revista, o patrimônio de Arnault, que era de US$ 76 bilhões em março de 2020, teve um aumento de mais de US$ 110 bilhões em um pouco mais de um ano, graças ao aumento no preço das ações do grupo LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), que também inclui marcas como Fendi, Christian Dior e Givenchy.

É a primeira vez que um europeu está no topo da lista da Forbes desde outubro de 2015, quando o espanhol Amancio Ortega, cujo grupo Inditex é mais conhecido por sua rede Zara, ultrapassou Bill Gates, ficando no topo do ranking.

De acordo com a Forbes, nos últimos anos, a lista dos bilionários foi dominada pelos norte-americanos da tecnologia – o primeiro lugar foi ocupado Bezos, Musk, Gates e Buffett por quase duas décadas, com apenas Carlos Slim, do México, interrompendo esse domínio por um período.

O levantamento da revista mostra que Arnault se tornou a terceira pessoa mais rica em 2019, com fortuna de US$ 76 bilhões

Elon Musk se tornou brevemente o empresário mais rico do mundo em janeiro de 2021, quando seu patrimônio líquido atingiu US$ 189,7 bilhões.

Naquele mês, a Forbes relatou que o CEO bilionário da Tesla havia adicionado US$ 165 bilhões à sua fortuna desde março de 2020, quando detinha US$ 24,6 bilhões.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo