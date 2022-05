Saque extra do FGTS de até R$ 1 mil é liberado para nascidos em março

Os valores disponíveis podem ser consultados pelo aplicativo do FGTS ou pela página da Caixa na internet

Os trabalhadores nascidos em março que têm saldo no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) podem retirar até R$ 1 mil de suas contas a partir desta quarta-feira, 4. As movimentações do chamado saque extraordinário poderão ser realizadas até 15 de dezembro.

O crédito será feito em conta poupança social, aberta automaticamente pela Caixa Econômica Federal e que pode ser acessada por meio do aplicativo Caixa Tem.

Após o crédito dos valores, já é possível pagar contas, utilizar o cartão de débito virtual para pagamento em lojas, sites ou aplicativos, além de fazer compras pagando com o QR code nas maquininhas, tudo por meio do Caixa Tem.

Veja o calendário do saque extraordinário do FGTS:

Nascidos em janeiro recebem em 20/4;

Nascidos em fevereiro recebem em 30/4;

Nascidos em março recebem em 4/5;

Nascidos em abril recebem em 11/5;

Nascidos em maio recebem em 14/5;

Nascidos em junho recebem em 18/5;

Nascidos em julho recebem em 21/5;

Nascidos em agosto recebem em 25/5;

Nascidos em setembro recebem em 28/5;

Nascidos em outubro recebem em 1/6;

Nascidos em novembro recebem em 8/6;

Nascidos em dezembro recebem em 15/6.

Consultas

Os valores disponíveis podem ser consultados pelo aplicativo do FGTS ou pela página da Caixa na internet. Os recursos que não forem sacados até o dia 15 de dezembro retornarão ao FGTS, devidamente corrigidos.

O trabalhador que não deseja receber o saque extraordinário do FGTS deverá acessar o aplicativo FGTS ou se dirigir a uma das agências do banco para informar que não quer receber os valores.

O crédito automático poderá ser desfeito até 10 de novembro de 2022.

Estadão Conteúdo