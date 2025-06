Dólar fecha estável e Bolsa cai após decisão de juros dos EUA; mercado ainda aguarda BC brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O dólar fechou próximo à estabilidade nesta quarta-feira (18) e ficou cotado a R$ 5,500, em leve variação positiva de 0,06% em relação ao valor da véspera.



O movimento foi pautado pela manutenção da taxa de juros dos Estados Unidos, em decisão amplamente esperada pelo mercado, enquanto os investidores ainda aguardavam a definição da Selic no Brasil.



Na Bolsa, os efeitos foram similares. O Ibovespa, índice de referência do mercado acionário brasileiro, fechou com variação negativa de 0,09%, a 138.716 pontos.



O Fed (Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos) manteve os juros no patamar de 4,25% a 4,50% pela quarta vez consecutiva. A decisão foi unânime entre os diretores e já era esperada pelo mercado.



Em comunicado, a autoridade monetária disse que as incertezas sobre o cenário econômico diminuíram, mas permanecem elevadas, e reiterou que segue perseguindo a meta de inflação a 2% e o pleno emprego. “O comitê está atento aos riscos para ambos os lados de seu mandato duplo”, afirmou.



O atual patamar foi definido em dezembro do ano passado e, desde então, o Fed tem observado as perspectivas econômicas ficarem nebulosas. A principal fonte de incerteza é o governo do presidente Donald Trump, que voltou ao poder em janeiro e, em abril, instaurou pânico nos mercados ao anunciar uma reformulação na política tarifária dos EUA.



O maior desafio dos diretores do Fed tem sido projetar os rumos da inflação. A guerra comercial global de Trump tende a aumentar os preços ao consumidor como reflexo da alta dos impostos de importação. Mas não está claro se esse impacto será pontual ou duradouro.



No primeiro caso, algumas autoridades do banco central norte-americano sinalizaram que poderiam deixar as tarifas de lado na hora de decidir sobre os juros. O segundo caso, porém, exigiria mais rigidez da política monetária.



A manutenção dos juros, porém, promete intensificar as pressões de Trump sobre o BC americano. Mais cedo nesta quarta, o republicano afirmou cogitar nomear a si mesmo para dirigir o banco central por Jerome Powell, presidente do órgão, que, para ele, faz um “trabalho ruim”.



O Fed também divulgou as projeções dos membros do comitê para o restante do ano.

Oito dos 19 formuladores de política monetária esperam reduzir a taxa de juros para 3,75% a 4,00% até o final de 2025, e duas autoridades consideraram que um corte adicional de 0,25 ponto seria apropriado.



Sete deles acharam que não será necessário nenhum corte, em comparação com quatro em março, e dois acharam que apenas um é suficiente.



“Devemos ver o Fed mantendo a postura cautelosa nas próximas reuniões, à espera de novos dados para ganhar confiança sobre qual a trajetória que a economia está caminhando. Por um lado, nota-se a demanda perdendo força, ao mesmo tempo em que a oferta também tem perdido dinamismo, ou seja, há grande incerteza sobre qual é a inflação subjacente da economia americana após anos de inflação acima da meta”, diz André Valério, economista sênior do Inter.



“Assim, mantemos a visão que o Fed só deve atuar quando houver sinais claros de que o mercado de trabalho está em recessão.”



O cenário ficou ainda mais incerto na sexta-feira, quando Israel atacou o Irã e matou quase todo o alto escalão dos comandantes militares do país persa e seus principais cientistas nucleares. Israel diz que agora tem o controle do espaço aéreo iraniano e que pretende intensificar a campanha nos próximos dias.



A escalada de tensões inspira temor entre os agentes do mercado. O dólar, em geral, é visto como um ativo seguro diante da cautela global e é para onde os investidores costumam correr quando o cenário está incerto.



“Qualquer notícia nova acaba mexendo com os ativos de risco, o que dá suporte ao dólar como fonte de segurança”, diz João Duarte, especialista em câmbio da One Investimentos.



O confronto entre Irã e Israel ameaça transformar o Oriente Médio, região rica em petróleo, em um ponto crítico. Embora ainda não tenham surgido problemas no fornecimento da commodity, a mera ameaça do conflito deixa os mercados em alerta máximo.



“A questão maior é o que acontecerá no Estreito de Ormuz e, se houver um fechamento, isso terá implicações para os preços do petróleo”, disse Jukka Jarvela, chefe de ações listadas na Mandatum Asset Management.



Na ponta doméstica, o foco está na decisão do BC brasileiro, que sairá após às 18h. As expectativas sobre qual será o movimento do comitê estão divididas: enquanto uma parcela dos economistas aposta na manutenção da Selic no nível atual de 14,75% ao ano, outra ala projeta um aumento adicional de 0,25 ponto percentual, o que elevaria a taxa básica a 15% ao ano -o maior patamar desde julho de 2006.



Nas últimas semanas, houve grande oscilação na precificação extraída da curva de juros.

Das 32 instituições consultadas pela Bloomberg, 12 acreditam que a Selic vai subir 0,25 ponto na reunião desta quarta. As outras 20 -dentre elas Bradesco, XP e Itaú- apostam na manutenção.



Mas, independentemente da decisão, o mercado espera consenso entre os membros do comitê. Essa expectativa remonta ao arranhão reputacional provocado pelo racha dos diretores do colegiado do Banco Central em maio do ano passado.



Na ocasião, o Copom reduziu o ritmo de corte da Selic com oposição de todos os diretores indicados pelo governo Lula (PT), em um placar de 5 votos a 4, colocando a credibilidade e o risco à autonomia da autoridade monetária em debate. Desde então, houve unanimidade entre os membros do Copom em todas as votações.