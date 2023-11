Dólar abre o dia com leve queda com mercado à espera de inflação dos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O dólar abriu em leve queda nesta terça-feira (14), com investidores aguardando os dados de inflação dos Estados Unidos que podem ajudar a definir os próximos passos de política monetária do Fed (Federal Reserve, o BC dos EUA).

Às 9h05 (horário de Brasília), a moeda estava cotada a R$ 4,9009 para a venda à vista, uma queda de 0,14%.

Na segunda-feira (13), a Bolsa fechou em queda e o dólar subiu com o mercado esperando que a taxa básica de juros dos EUA continue a níveis elevados por mais tempo. Ela está no maior patamar desde 2001, entre 5,25% e 5,50%. A expectativa do mercado é que ela comece a baixar no meio de 2024.

Em Wall Street, os índices acionários tiveram desempenhos mistos. O S&P 500 e o Nasdaq cederam 0,08% e 0,22%, respectivamente. Já o Dow Jones subiu 0,16%.

Por aqui, o Ibovespa recuou 0,14%, a 120.398 pontos. Nas últimas três semanas, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira acumulou uma alta de 6,55%.

Já o dólar comercial fechou em leve alta de 0,13%, a R$ 4,9081.

No geral, quanto mais altos os juros dos EUA, mais o dólar tende a se beneficiar globalmente, uma vez que investidores passam a mostrar maior interesse pelo extremamente seguro mercado de renda fixa americano.

Enquanto isso, no Brasil, investidores continuam de olho no risco fiscal, em meio a discussões sobre a mudança da meta de zerar o déficit em 2024.

“A discussão principal agora não é se a meta será alterada, mas para quanto”, disseram analistas da Guide Investimentos em nota a clientes.