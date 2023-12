Dólar abre em queda no pregão desta terça (19)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O dólar abriu em queda frente ao real nesta terça-feira (19), após a divulgação da ata da última reunião de política monetária do Banco Central, que baixou o juro de 12,25% para 11,75%. Investidores também operam em expectativa por dados de inflação dos Estados Unidos desta semana.

Às 09h50, o dólar caía 0,59%, a R$ 4,8745. Na véspera, a divisa fechou a R$ 4,9033, em baixa de 0,70%.

Em sua ata, o Copom diz que “houve um progresso desinflacionário relevante, em linha com o antecipado pelo comitê, mas ainda há um caminho longo a percorrer para a ancoragem das expectativas [convergência em direção aos alvos perseguidos pelo BC] e o retorno da inflação à meta, o que exige serenidade e moderação na condução da política monetária”, escreveu.

Segundo agentes do mercado, a entrada de moeda estrangeira no Brasil beneficia o real ante o dólar, bem como o leve viés de baixa da divisa americana também no exterior.

Já Leandro Petrokas, diretor de pesquisa e sócio da Quantzed, vê a queda do dólar como um um movimento mais ligado ao cenário interno. “O mercado avalia negociações envolvendo a reforma tributária. Com um fiscal mais robusto, há chances de mais quedas do dólar contra o real”, afirma.