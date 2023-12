Dólar abre em queda nesta quinta (21)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O mercado financeiro retomou o otimismo nesta quinta-feira (21). Por volta das 10h24, o Ibovespa subia 0,72%, a 131.759 pontos, e o dólar operava em queda de 0,30%, a R$ 4,8957.

Na véspera, a divisa americana fechou em alta de 0,98%, a R$ 4,910, ainda abaixo dos R$ 4,94 de sexta (15) passada. Segundo agentes de mercado, o movimento foi uma correção à desvalorização de 1,5% da moeda entre segunda e terça, fruto da queda nos juros dos treasuries (títulos do Tesouro dos Estados Unidos).

Nesta quinta, investidores estão de olho nos dados de auxílio de desemprego e do PIB (Produto Interno Bruto) do terceiro trimestre dos EUA. Na sexta (22), será a vez do número mais aguardado da semana, o PCE (inflação americana de consumo pessoal), o índice de preços mais acompanhado pelo Fed (banco central dos EUA).

A expectativa é que o índice desacelere de 3% em outubro para 2,8% em novembro. A meta do Fed para a inflação é de 2%. Quanto mais longe da meta, há menos chances da autoridade cortar juros na primeira metade de 2024.

A maioria do mercado ainda aposta em um corte de 0,25 ponto percentual em março, o que levaria os juros para a faixa de 5% a 5,25% ao ano. Mas, segundo alguns dirigentes do próprio Fed, isso pode ser cedo demais.

Na terça, Patrick Harker, presidente do Fed da Filadélfia, disse que a autoridade monetária não vai cortar taxas em um futuro próximo. “Precisamos segurar os níveis de juros por enquanto”, disse a uma rádio americana.

O banco americano Morgan Stanley também não vê um corte no primeiro trimestre e projeta um alívio monetário apenas em junho.”Nossas projeções de inflação indicam uma aceleração dos preços nos próximos dois meses, por isso acreditamos que o mercado esteja antecipando demais um corte de juros em março”, disse o banco em relatório.

Os posicionamentos de Harker e Morgan Stanley foram o suficiente para reverter a tendência de alta do mercado acionário global. Em Wall Street, o S&P 500 caiu 1,47% e o Dow Jones, 1,27%. Já o Nasdaq perdeu 1,50%.

Hoje, os índices se recuperam. O S&P 500 sobe 0,52% e o Dow Jones, 0,43%. O Nasdaq tem alta de 0,7%