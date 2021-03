Dólar abre em queda, cotado em torno de R$ 5,50

Nas próximas horas, os investidores vão monitorar ainda o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que fala no começo da tarde

O dólar iniciou as negociações desta quarta-feira, 24, em queda, de cerca de 0,3%, cotado a R$ 5,49. Podem pesar no pregão, levando para um tom de alta da moeda estrangeira ao longo do dia, incertezas sobre o Orçamento e expectativas para reunião dos presidentes dos três poderes, governadores e ministros sobre a gestão da pandemia no Brasil, que está fora de controle.

Na noite de terça-feira, 23, o presidente Jair Bolsonaro ganhou mais um panelaço nacional durante seu pronunciamento na TV para “tranquilizar o povo brasileiro”, no mesmo dia em que o País bateu novo recorde de mortes por covid-19, ultrapassando pela primeira vez a marca de 3 mil, com 3.158 óbitos em 24 horas, e horas depois de o governo anunciar a redução nas vacinas para abril.

Nas próximas horas, os investidores vão monitorar ainda o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que fala no começo da tarde (13h55). No fim da manhã, o foco estará no presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, e na secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, que testemunham no Comitê Bancário do Senado americano (11h00), além de comentários de vários dirigentes do Fed.

A moeda americana acumula valorização superior a 5% neste ano. A variação, porém, é muito maior quando comparados o valor desta quarta com a cotação do início de janeiro de 2020 – a alta ultrapassa 35%. Mesmo assim, o patamar atual não é o mais alto em termos nominais, quando não se desconta a inflação. Em 14 de maio, o recorde foi atingido: R$ 5,9718.

Nas casas de câmbio, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, o dólar turismo é negociado perto de R$ 5,70.

