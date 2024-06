Dólar abre em leve alta nesta terça (11) enquanto investidores analisam dados do IPCA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O dólar abriu em leve alta nesta terça-feira (11), enquanto investidores repercutem novos dados de inflação no Brasil e seguem aguardando a próxima decisão de juros do Fed (Federal Reserve, o banco central americano), marcada para quarta (10).

Às 9h06, a divisa americana à vista subia 0,04%, a R$ 5,358 na venda.

“A agenda econômica internacional trouxe dados mistos para a economia [dos EUA], mas o início da queda de juros na Europa gerou otimismo nos mercados emergentes. No mercado de renda fixa, a atenção agora se volta para o tom do comunicado após a decisão de juros nos Estados Unidos”, diz a equipe da Levante Investimentos.

Na segunda (10), o dólar voltou a subir e atingiu a marca de R$ 5,356, numa alta de 0,57%, renovando mais uma vez seu maior valor desde janeiro de 2023. Como pano de fundo, houve cautela de investidores à espera justamente do anúncio de política monetária do banco central americano.

A expectativa é a de que o Banco Central americano mantenha as taxas inalteradas, mas há dúvidas sobre sinalizações da autoridade monetária sobre os próximos passos do juros americanos. Há temores, inclusive, de que não ocorra nenhuma redução nas taxas neste ano, o que tornaria o cenário ainda pior para os mercados globais.

Na Bolsa brasileira, o Ibovespa registrou alta durante boa parte do dia, mas fechou a sessão estável aos 120.759 pontos, segundo dados preliminares. O índice foi favorecido pela alta das commodities, mas o clima de cautela antes do Fed pesou contra os negócios.

Em Wall Street, os índices acionários abriram em queda, mas conseguiram se recuperar ao longo do dia.

Os índices S&P 500 e Nasdaq registraram recordes de fechamento, com altas de 0,26% e 0,35%, respectivamente. Já o Dow Jones teve um avanço mais tímido, de 0,18%.

Pela manhã, o BC divulgou seu boletim Focus, que reúne previsões de economistas para indicadores do Brasil. Pela quinta semana consecutiva, a pesquisa mostrou alta nas projeções para a inflação neste ano, com aumento de 0,02 ponto percentual. As expectativas para a Selic (taxa básica de juros) foram mantidas em 10,25%.