Diesel sobe em média 10% após reajuste, aponta TicketLog

Dados do Índice de Preços Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, apontaram que, após o reajuste de 25,8% anunciado pela Petrobras no valor do diesel repassado às refinarias, válido a partir quarta-feira, 16, o preço médio nacional do litro teve um aumento de 9,71%, chegando a R$ 5,76 no dia seguinte.

Já o diesel S-10 fechou no dia 17 à média de R$ 5,94 nas bombas, com um acréscimo também de 10% ao valor antes do reajuste.

“O litro do diesel ficou mais caro para os motoristas brasileiros e, no recorte regional, todas registraram aumento para os dois tipos de diesel. No Centro-Oeste e no Norte o preço do diesel comum fechou o último dia 17 acima de R$ 6. Já o diesel S-10 fechou acima deste valor em todas as cinco regiões brasileiras”, destaca Douglas Pina, diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, marca da linha de negócios de Mobilidade da Edenred Brasil.

Estadão Conteúdo