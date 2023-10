Desenrola Brasil tem site de educação financeira; saiba como usar

A plataforma, que é gratuita, traz todas as orientações necessárias para os devedores que querem renegociar e sair do endividamento

O programa Desenrola Brasil, do governo federal, entrou em nova fase nesta segunda-feira (9), na qual estão sendo negociadas dívidas de até R$ 5.000.

Além da renegociação dos débitos, o Desenrola também lançou uma plataforma de educação financeira, chamada de Meu Bolso em Dia, desenvolvida pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos) para o programa.

A plataforma, que é gratuita, traz todas as orientações necessárias para os devedores que querem renegociar e sair do endividamento. Há também há conteúdos informativos, cursos e calculadoras que ajudam qualquer cidadão a planejar sua vida financeira.

Dentre os produtos oferecidos estão e-books (livros digitais), que podem ser baixados sem custo, cursos, simulações e trilhas de aprendizado. Há ainda uma calculadora de combustível, além do I-SFB (Índice de Saúde Financeira do Brasileiro), índice usado para fazer diagnóstico das finanças pessoais, risco de endividamento e busca de estratégias para se organizar financeiramente.

O sistema de educação financeira pode ser acessado no site Meu Bolso em Dia ou pela página do Desenrola.

A nova fase do programa federal é voltada a endividados com renda de até dois salários mínimos, hoje em R$ 2.640, ou que estejam inscritos no CadÚnico (Cadastro Único), chamada de Faixa 1.

“Educação financeira é um instrumento fundamental para a economia do país e das pessoas”, diz Isaac Sidney, presidente da Febraban.

No site, cidadãos podem entender se estão superendividados, conforme as regras que definem o que é superendividamento, e aposentados e pensionistas podem tirar dúvidas sobre o crédito consignado, um dos mais baratos do país, mas que também pode ser uma armadilha de desorganização financeira.

COMO RENEGOCIAR DÚVIDAS NO DESENROLA

Para saber se já está liberado para renegociar o seu débito, o devedor deve acessar o site www.desenrola.gov.br, por meio de computador ou celular, e digitar o seu CPF e a sua senha. Neste primeiro lote, são 8 milhões de devedores.

Para isso, é necessário ter conta ouro ou prata no Portal Gov.br.

COMO FUNCIONA O DESENROLA BRASIL

Lançado em julho, o Desenrola renegocia dívidas inscritas nos cadastros de devedores de 2019 a dezembro de 2022. Na fase 2, são negociadas dívidas de até R$ 5.000 de público específico.

São mais de 20 milhões de inadimplentes que podem parcelar em até 60 vezes o pagamento de dívidas bancárias e não bancárias -como conta de luz, água, varejo, educação- e limpar o nome com a garantia do Tesouro Nacional.

Quem tem dívidas entre R$ 5.000 e R$ 20 mil, que estiveram com opção de parcelamento na fase 1, também pode aproveitar os descontos, que chegam a 96% em alguns casos, e renegociar. Neste caso, porém, o pagamento pela plataforma será à vista. Cerca de 12 milhões de devedores estão nesta situação.

ENDIVIDAMENTO ATINGE 72 MILHÕES DE BRASILEIROS

O endividamento atingiu 71,74 milhões de brasileiros, segundo dados do da Serasa de agosto, últimos disponíveis, com 320 mil cidadãos a mais na lista de devedores ante julho. Desse total, 50,4% são mulheres e 49,6% são homens. As faixas etárias mais afetadas são de 41 a 60 anos de idade (35%) e de 26 a 40 anos (34,5%).

As contas de serviços essenciais, como luz, água, gás e telefone, representaram em agosto 25% das dívidas pendentes dos brasileiros. Trata-se do maior patamar para esse tipo de dívida desde o início da série histórica, em janeiro de 2019.