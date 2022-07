Demanda por salgadinho pode indicar busca de produto barato para saciar fome, aponta pesquisa

O produto que teve o maior crescimento da presença no carrinho de compras foi o biscoito, com alta de 22,6% no primeiro semestre de 2022

Joana Cunha

Rio de Janeiro, RJ Além do aumento na demanda pelo ovo para substituir a carne bovina que subiu de preço, o consumidor das classes mais baixas também elevou as compras de produtos como biscoitos, salgadinhos e refrigerantes, segundo o monitoramento da empresa de inteligência de mercado Horus. O produto que teve o maior crescimento da presença no carrinho de compras foi o biscoito, com alta de 22,6% no primeiro semestre de 2022 em relação ao mesmo período do ano passado. O avanço também foi alto nos refrigerantes (17,9%) e nos snacks e salgadinhos (9,2%). Nas classes D e E, a média desses itens na compra foi superior às demais. Chamados de itens de indulgência no jargão do varejo de alimentos, o consumo desses produtos costuma estar associado a uma busca pela sensação de recompensa em momentos de dificuldade. Para Luiza Zacharia, diretora da Horus, outra possibilidade é que essa categoria de baixo valor nutritivo, que reúne um grupo grande de produtos de menor desembolso, esteja sendo usada para saciar a fome de famílias de baixa renda, especialmente as crianças. Segundo a pesquisa da Horus, o aumento do consumo desses produtos ganhou destaque entra as classes sociais de menor poder aquisitivo. Frutas, legumes e verduras, por sua vez, perderam presença na cesta de compras. “Isso pode indicar uma procura por itens mais baratos para enganar a fome, porque snacks, salgadinhos, biscoitos e refrigerantes têm produtos de baixo valor, que custam R$ 1, R$ 2. Então, por um momento de necessidade, serve para enganar a fome e até vir a ser a próxima refeição”, diz Zacharia. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE