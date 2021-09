Datafolha: 45% dos brasileiros têm dívidas

A conta com maior atraso é a fatura do cartão de crédito, com 25%. Logo atrás estão as contas de luz, com 22%, e de água, com 16%

De acordo com a pesquisa Datafolha, cerca de 45% dos brasileiros têm dívidas ou contas atrasadas. O levantamento ainda aponta que as mulheres são as mais endividadas, com 49% contra os 40% dos homens. A consulta ocorreu entre os dias 13 e 15 de setembro.

A conta com maior atraso é a fatura do cartão de crédito, sendo citado por 25% dos entrevistados. Logo atrás estão as contas de luz, com 22%, e de água, com 16%.

Além dessas ainda tem o aluguel ou prestação de imóvel, com 11%, gás, com 8%, mensalidade de escola ou faculdade e prestação de carro ou moto, ambos com 6%, e plano de saúde, com 5%.

Segundo o levantamento, a maioria dos endividados são os desempregados à procura, representado por 62% dos entrevistados. Seguido deles estão os assalariados sem registros, com 50%, pessoas entre 25 e 44 anos, com 53%, e aquelas com renda de até dois salários mínimos (24%).